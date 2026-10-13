Aurélien Tchouaméni y sus polémicas declaraciones sobre el arbitraje en LaLiga

Aurélien Tchouaméni compareció ante los medios de comunicación en el estadio Olímpico en la previa del partido del Real Madrid contra la Roma (miércoles 2:00 pm). El centrocampista analizó el encuentro: “Es un partido importante. Empezamos de la mejor manera posible con el partido contra el Inter de Milán y ahora queremos ganar a la Roma y seguir sumando puntos en la Champions ”.

“No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos ese partido y miramos hacia delante”.

Balón de Oro

“Seguro que lo merece Kylian. Ha jugado una temporada increíble. Si no es Kylian, otro francés como Dembelé u Olise lo merecen también”.

La relación entre la delantera del Real Madrid

“Para nosotros lo máximo es en el campo. Puedes preguntar a los delanteros sobre la relación que tienen, pero lo que he visto en el campo y en el día a día es una buena relación de grupo. Cada jugador intenta ayudar al máximo al equipo y el fichaje de Yan (Diomande) va a ayudarnos un poco más también. Todos vamos a darlo todo para ganar títulos este año”.

FUENTE: REAL MADRID