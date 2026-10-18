Azarías Londoño anotó en el empate de Universidad Católica ante Barcelona SC

El delantero panameño Azarías Londoño volvió a hacerse presente en el marcador con Universidad Católica, que igualó 1-1 ante Barcelona SC, equipo donde milita el también canalero Tomás Rodríguez, en el fútbol ecuatoriano.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha, tuvo como protagonista al atacante panameño, quien abrió el marcador al minuto 65 para adelantar al conjunto visitante.

Cuando parecía que Universidad Católica se llevaría los tres puntos, apareció Erick Mendoza al minuto 90+5 para marcar el empate definitivo de Barcelona SC y rescatar una unidad para los locales en los últimos instantes del compromiso.

Presencia panameña en Ecuador

Además de Londoño, el delantero panameño José Fajardo también fue titular con Universidad Católica, en un encuentro que contó con presencia canalera en ambos equipos por la participación de Tomás Rodríguez en Barcelona SC.

Con este resultado, Universidad Católica llegó a 52 puntos y se ubica en la cuarta posición del Grupo A, mientras que Barcelona SC ocupa el sexto puesto con 45 unidades.