Besiktas con Michael Amir Murillo no pudo contra el Trabzonspor de Salah

El defensor panameño Michael Amir Murillo fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota del Besiktas por 2-0 frente al Trabzonspor , en un compromiso correspondiente a la octava jornada de la Superliga de Turquía.

El encuentro, disputado en el Papara Park, tuvo como protagonista al conjunto local, que consiguió quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Ozan Tufan, al minuto 21, y Mohamed Salah, al 71'.

El equipo del canalero, dirigido por el italiano Vincenzo Italiano, no logró reaccionar ante la efectividad del Trabzonspor y terminó sufriendo una derrota como visitante.

¿En qué posición se encuentra el Besiktas de Michael Amir Murillo?

Con este resultado, el Besiktas se mantiene en la quinta posición de la Superliga de Turquía con 15 puntos, mientras busca recuperar terreno en la clasificación durante las próximas jornadas.