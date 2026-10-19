LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  19 de octubre de 2026 - 17:04

Besiktas con Michael Amir Murillo no pudo contra el Trabzonspor de Salah

El Besiktas de Michael Amir Murillo perdió ante el Trabzonspor de Mohamed Salah en la Superliga de Turquía.

Besiktas con Michael Amir Murillo no pudo contra el Trabzonspor de Salah

Besiktas con Michael Amir Murillo no pudo contra el Trabzonspor de Salah

FOTO: IA

El defensor panameño Michael Amir Murillo fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota del Besiktas por 2-0 frente al Trabzonspor, en un compromiso correspondiente a la octava jornada de la Superliga de Turquía.

El encuentro, disputado en el Papara Park, tuvo como protagonista al conjunto local, que consiguió quedarse con los tres puntos gracias a las anotaciones de Ozan Tufan, al minuto 21, y Mohamed Salah, al 71'.

El equipo del canalero, dirigido por el italiano Vincenzo Italiano, no logró reaccionar ante la efectividad del Trabzonspor y terminó sufriendo una derrota como visitante.

¿En qué posición se encuentra el Besiktas de Michael Amir Murillo?

Con este resultado, el Besiktas se mantiene en la quinta posición de la Superliga de Turquía con 15 puntos, mientras busca recuperar terreno en la clasificación durante las próximas jornadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Olympique de Marsella envía mensaje de solidaridad a Panamá tras el terremoto

Cristiano Ronaldo es suspendido por 30 días y una multa con Portugal

La Roma pierde a Paulo Dybala por dos semanas

Recomendadas

Últimas noticias