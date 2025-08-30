Champions League Fútbol Internacional -  30 de agosto de 2025 - 07:21

Champions League: Calendario del FC Barcelona en la fase liga

El conjunto del FC Barcelona conoció los horarios de sus partidos para la temporada 2025-2026 de la Champions League.

FOTO: FC BARCELONA

La Champions League 2025/26 toma más forma. Tras conocer a los contrincantes en la fase liga en el sorteo celebrado en Mónaco el jueves 28 de agosto, la UEFA ha hecho público el calendario de las ocho primeras jornadas de la competición de las estrellas. Del 16 de septiembre al 28 de enero se desarrollará esta fase, que para los de Hansi Flick arranca con un Newcastle - FC Barcelona el jueves 18 de septiembre a las 2:00 pm en el Saint James' Park.

De esta forma, los duelos contra Chelsea, PSG, Eintracht de Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga, Copenhague y Newcastle ya han quedado organizados.

Calendario del FC Barcelona en la Champions League

  • Newcastle - Barça. Jornada 1. 18 de septiembre a las 2:00 pm.
  • Barça - PSG. Jornada 2. 1 de octubre a las 2:00 pm.
  • Barça - Olympiacos. Jornada 3. 21 de octubre a las 11: 45 am.
  • Brujas - Barça. Jornada 4. 5 de noviembre a las 3:00 pm.
  • Chelsea - Barça. Jornada 5. 25 de noviembre a las 3:00 pm.
  • Barça - Eintracht de Frankfurt. Jornada 6. 9 de diciembre a las 3:00 pm.
  • Slavia de Praga - Barça. Jornada 7. 21 de enero a las 3:00 pm.
  • Barça - Copenhague. Jornada 8. 28 de enero a las 3:00 pm.
image

FUENTE: FC BARCELONA

