Copa América 2024: ¿Cuáles son los lineamientos del Sorteo?

Argentina, México, Brasil y Estados Unidos serán cabeza de serie. La Selección de Panamá se encuentra en el bombo 3 junto a Chile, Venezuela y Paraguay.

¿Cuáles son los lineamientos para el sorteo de Copa América 2024?

Los cabezas de serie de cada grupo (posición 1) de la Competición se definen de la siguiente manera:

Bolillero 1: Estarán los cabezas de serie, que ocuparán la posición 1 de cada grupo, identificados por colores diferentes de la siguiente manera.

1- La Asociación Miembro Participante campeona vigente de la CONMEBOL Copa América se ubicará en la posición A1 del Grupo A. Esta bolilla tendrá el color azul.

2- La Asociación Miembro Participante representante de Concacaf campeona vigente de la Copa Oro de Concacaf, competición continental final de esta Confederación, se ubicará en la posición B1 del Grupo B. Esta bolilla tendrá el color rojo.

3- La Asociación Miembro Participante representante de Concacaf con la mejor posición en el Ranking se ubicará en la posición C1 del Grupo C. En caso de que la asociación Miembro campeona vigente de la Copa Oro de Concacaf (o la AMP con mejor posición subsecuente en la Copa Oro de Concacaf 2023, en caso de que el campeón no haya clasificado para la Competición antes del sorteo) y la Asociación Miembro Participante representante de Concacaf con mejor posición en el Ranking sean la misma, el cabeza de serie del Grupo C será la AMP representante de Concacaf con mejor posición subsecuente en el Ranking. Esta bolilla tendrá el color verde.

4- La Asociación Miembro Participante representante de la CONMEBOL con mejor posición en el Ranking se ubicará en la posición D1 del Grupo D. En de que caso la Asociación Miembro campeona vigente de la CONMEBOL Copa América y la Asociación Miembro Participante representante de la CONMEBOL con mejor posición en el Ranking sean la misma, el cabeza de serie del Grupo D será la AMP representante de CONMEBOL con mejor posición subsecuente en el Ranking. Esta bolilla tendrá el color amarillo.

Las demás posiciones de cada grupo (posiciones de 2 a 4) de la Competición se definen dela siguiente manera.

Bolillero 2: Estarán los equipos que ocuparán la posición 2 de cada grupo. La primera bolilla sorteada será la posición A2, la segunda bolilla sorteada será la posición B2, la tercera bolilla sorteada será la posición C2 y la cuarta bolilla sorteada será la posición D2.

Bolillero 3: Estarán los equipos que ocuparán la posición 3 de cada grupo. La primera bolilla sorteada será la posición A3, la segunda bolilla sorteada será la posición B3, la tercera bolilla sorteada será la posición C3 y la cuarta bolilla sorteada será la posición D3.

Bolillero 4: Estarán los equipos que ocuparán la posición 4 de cada grupo. La primera bolilla sorteada será la posición A4, la segunda bolilla sorteada será la posición B4, la tercera bolilla sorteada será la posición C4 y la cuarta bolilla sorteada será la posición D4.

En caso de que un equipo sea sorteado y no pueda ser ubicado dentro de un grupo para cumplir las restricciones explicadas en la metodología del Sorteo Oficial, dicho equipo será asignado al siguiente grupo disponible en orden alfabético.

FUENTE: CONMEBOL