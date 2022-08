Cristiano Ronaldo regresa al once titular del Manchester United en la Premier League

El delantero portugués Cristiano Ronaldo saldrá en el once titular hoy del Manchester United contra el Brentford en la jornada 2 de la Premier League. Partido que iniciará a las 11:30 am. El "Bicho" en la pasada campaña 21-22 anotó 18 goles en la Premier que no fueron suficientes para clasificar a la UEFA Champions League.