Eric García es baja para el Clásico y Jules Koundé es duda, no juegan contra el PSG

Las malas noticias llegan para el FC Barcelona de Hansi Flick luego que anunciaran que Eric García será baja tanto para el partido de Champions League ante el PSG por la jornada 3 y contra el Real Madrid en el clásico de LaLiga. Además, informaron que Jules Koundé tampoco llegará para el duelo de Liga de Campeones y es duda para el fin de semana.

"El jugador del primer equipo Eric García sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de recuperación será de entre 3 y 4 semanas", informó el FC Barcelona en un comunicado.

¿Qué sucede con Jules Koundé y Eric García?

En el caso del lateral derecho, sufrió un esguince que lo deja fuera de la fecha 3 de Champions League, pero queda una pequeña esperanza para el Barcelona de tenerlo en el clásico español del próximo domingo.

"El jugador del primer equipo Jules Koundé sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid".