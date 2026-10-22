UEL Fútbol Internacional -  22 de octubre de 2026 - 15:57

Europa League: Amir Murillo suma minutos en empate contra el Crystal Palace

El Besiktas de Amir Murillo empató contra el Crystal Palace en la tercera jornada de la Europa League.

Europa League: Amir Murillo suma minutos contra el Crystal Palace

Europa League: Amir Murillo suma minutos contra el Crystal Palace

Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El Besiktas le empató 2-2 al Crystal Palace en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Europa League con el panameño Amir Murillo sumando minutos en el banquillo.

Wilfred Ndidi abrió el marcador para el Besiktas al 45+2' dejando el duelo así en loa primera parte, mientras que el empate llegó al 51' por Yeremy Pino después de una revisión del VAR.

Amir Murillo suma minutos en empate del Besiktas

Crystal Palace lo remontaba al 55' con gol de Jean Phillippe Mateta, pero la reacción llegó al 73' con gol de Junior Olaitan.

Las cosas se le complicaron al Besiktas al 77' cuando se fue expulsado Akdag por una dura entrada a su rival.

Amir Murillo fue suplente e ingresó al minuto 64' con el marcador 2-1 a favor del equipo inglés.

El próximo partido será el lunes 26 a las 11:00 am ante el Istanbul BB en la Superliga turca.

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