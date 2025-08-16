FC Barcelona: Alineación confirmada para enfrentar al Mallorca en la jornada 1

El conjunto del FC Barcelona está listo para defender su título, cuando visite al Mallorca (12:30 pm) en la primera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España.

Los azulgranas irán con todo para conseguir la primera victoria de la temporada, pero delante tendrán a un Mallorca que suele sacar resultados positivos en la primera jornada del campeonato. De hecho, ambos equipos suelen comenzar la liga sumando. Si revisamos el historial de partidos en la jornada 1 en anteriores ediciones, tanto Mallorca como Barça han sumado resultados positivos.

En cuanto al equipo balear, ha sumado cuatro empates consecutivos y no pierde en esta fecha desde la temporada 2020/21, en Segunda División y contra el Rayo Vallecano. Mientras que, por parte del Barça, la última derrota es en la temporada 2019/20 contra el Athletic Club y, desde entonces, ha sumado tres triunfos y dos empates.

El guardameta Joan García y el atacante inglés Marcus Rashford fueron inscritos horas previas al partido.

Alineación del FC Barcelona vs Mallorca

Joan García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Baldé, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres.

