FC Barcelona: Alineación confirmada para enfrentar al Mallorca en la jornada 1

El conjunto del FC Barcelona está listo para defender su título, cuando visite al Mallorca (12:30 pm) en la primera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España.
En cuanto al equipo balear, ha sumado cuatro empates consecutivos y no pierde en esta fecha desde la temporada 2020/21, en Segunda División y contra el Rayo Vallecano. Mientras que, por parte del Barça, la última derrota es en la temporada 2019/20 contra el Athletic Club y, desde entonces, ha sumado tres triunfos y dos empates.
El guardameta Joan García y el atacante inglés Marcus Rashford fueron inscritos horas previas al partido.
Alineación del FC Barcelona vs Mallorca
Joan García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Baldé, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres.
FUENTE: FC BARCELONA