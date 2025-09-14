FC Barcelona le pasa por encima al Valencia

FC Barcelona sacó una importante victoria en el Estadio Johan Cruyff con un contundente 6-0 ante Valencia en la jornada cuatro de LaLiga para llegar a diez puntos.

Los de Hansi Flick dominaron el control del balón desde el primer minuto, generando varias ocasiones en el área rival, aunque no fue hasta la media hora del partido cuando un pase hacia adelante de Cubarsí hacia Ferran, quien de primera filtró para Fermín López que con su interior derecho definió al palo lejano del portero.

El Barca encaminó el partido en tres minutos, primero con Raphinha que aprovechó un centro de Rashford y la desatención de Copete y Agirrezabala que no se pusieron de acuerdo y el brasileño se lanzó dentro del área chica para marcar. Luego Fermín desde larga distancia marcó su doblete, con un tiro de zurda que el portero del Valencia no logró despejar.

Pasada la hora del partido, un balón largo que intentaba despejar Gayá, quedó suelto para Raphinha que remató potente para anotar su doblete.

Robert Lewandowski marcó el quinto y sexto gol luego de recibir un pase de Dani Olmo para disparar alto, lejos del alcance del portero. Luego un pase filtrado de Bernal que lo deja frente al arquero para picarla ante la salida de Agirrezabala.

Próximo partido del FC Barcelona

El próximo jueves el Newcastle será su rival en el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League.