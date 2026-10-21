FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de octubre de 2026 - 08:42

FC Barcelona: ¿Qué lesión tiene Dani Olmo y cuánto tiempo estaría de baja?

El centrocampista Dani Olmo del FC Barcelona se perderá el clásico de este domingo ante el Real Madrid tras sufrir una lesión ante el PSG.

FC Barcelona: ¿Qué lesión tiene Dani Olmo y cuánto tiempo estaría de baja?

FC Barcelona: ¿Qué lesión tiene Dani Olmo y cuánto tiempo estaría de baja?

FOTO / FC Barcelona

El centrocampista Dani Olmo del FC Barcelona se perderá el clásico de este domingo ante el Real Madrid y estará aproximadamente un mes de baja tras lesionarse en el aductor durante el encuentro de este martes en la Champions ante el PSG francés.

Según el parte médico facilitado por el club azulgrana, Olmo sufrió una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador contrario durante el partido de anoche.

Nuevo integrante a la lista de lesionados del FC Barcelona

El periodo de baja estimado es de un mes y el primer partido que se perderá será el gran clásico del fútbol español. Dani Olmo se sumará así a una lista de lesionados en la que se encuentran los defensas Eric Garcia, Jules Kounde y Andreas Christensen, así como el delantero Roony Bardghji, este de larga duración.

El centrocampista de Terrassa cumplió ante el PSG su partido 100 con el Barça y su última lesión databa de principios de diciembre pasado, cuando se dislocó el hombro fruto de una caída en un partido ante el Atlético de Madrid.

Desde entonces, Dani Olmo llevaba 44 partidos consecutivos sin lesión, 32 en el curso pasado y los 12 del presente.

FUENTE: EFE

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