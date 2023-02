Federico Valverde habla de su momento en el Real Madrid

Federico Valverde habla claro y en rueda de prensa se lo reconocen con tímidos aplausos cuando se levanta. Admite que no está en su mejor momento, no esconde que su objetivo es ser capitán del Real Madrid y justifica al "fútbol moderno" cuando le preguntan por el encadenamiento infernal de partidos.

Toma la palabra, evita los lugares comunes y se extiende en las respuestas. Parece que disfruta.

https://twitter.com/realmadrid/status/1622908309182324741 @fedeevalverde en la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial de Clubes.#ClubWC pic.twitter.com/mh85LiqmME — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 7, 2023

Un año sin descanso

"Es parte del fútbol moderno, cada vez se juega más, hay menos descanso y más viajes. Este año con el Mundial de países y el de clubes es duro. Pero yo trato de sacar lo positivo a todo, hay que seguir mejorando en lo físico, saber vivir con el fútbol moderno y acostumbrarse. Tengo que seguir entrenando y adaptándome al nuevo fútbol, si hay que jugar cada dos o tres días, bienvenido sea".

Debacle en Qatar 2022

"Me afectó obviamente, teníamos un objetivo, ilusión y ganas, optimismo de que todo iba a ir bien -Uruguay no superó la primera fase-. Vas con el sueño de un niño, te duele y da tristeza. Sientes que lo que trabajaste con tus compañeros no sirvió para nada. Pero tiene que servir para seguir mejorando la forma física, saber que en el fútbol no solo pasan cosas buenas".

Bajón en 2023

"Antes del Mundial tenía un rendimiento muy bueno y ahora no es el mismo, pero siempre va a haber baches. Tengo que seguir trabajando con la misma actitud, esto me hará volver a ser el que quiero, útil al club y un día capitán, ese es mi objetivo".

"Cuando los resultados no se dan y a nivel personal tampoco, por X o por A no te salen las cosas, te genera frustración y rabia. Somos jugadores, muy competitivos, yo amo ganar y cuando salgo y el resultado no es el favorable te genera enojo. Tengo que seguir mejorando de cabeza".

Posición preferida

"Tengo que tener cuidado porque está el entrenador ahí (risas). Siempre he dicho que de interior es donde mejor me sentía y cuando empecé a jugar de extremo fue cuando más feliz fui, cuando más goles y asistencias logré. Trato de aprender en cada posición, cuando juegas en varios puestos puedo ser una opción para el entrenador y tener más partidos, tengo que estar abierto a todo. Si Dios quiere me queda mucha carrera".

24 horas fútbol

"Suelo hablar con mis hermanos de fútbol 24 horas. Hablé de cómo era acá, en los vídeos vi cómo viven el fútbol y se asemeja a mi país. Me parece espectacular la hinchada y el estadio increíble. El recibimiento de ayer fue muy bonito. Es un lindo lugar para jugar el Mundial de Clubes".

"Hemos estado mirando partidos del Al Ahly, sabemos lo que significa este equipo en esta parte del mundo, lo que genera. Nos merece el mayor de los respetos".