Ferland Mendy y Eder Militao suman trabajo con el Real Madrid

Ferland Mendy y Éder Militao continuaron este lunes su puesta a punto con trabajo junto a sus compañeros en la sesión de entrenamiento del Real Madrid previa a la visita al Roma, un encuentro para el que Jose Mourinho descartó al central brasileño y que el lateral francés tampoco podrá disputar al no figurar en la lista de inscritos en la Liga de Campeones.

Las imágenes difundidas por el club muestran a ambos defensas participando en ejercicios colectivos con balón en la Ciudad Real Madrid. Su presencia supone la continuidad de la integración progresiva en los entrenamientos después de sus respectivas lesiones.

Militao empezó a participar con el grupo el 28 de septiembre. El viernes pasado, Mourinho destacó su evolución, pero descartó su presencia ante el Villarreal, la Roma y el Sevilla. "Necesita todavía un par de semanas", explicó en la rueda de prensa previa al partido del sábado.

Ferland Mendy y Eder Militao suman entrenamientos

Mendy, por su parte, completó una pequeña parte de la sesión del viernes 9 de octubre con sus compañeros, según informó entonces el Real Madrid. El francés no figura en la plantilla inscrita para esta edición de la Liga de Campeones. De momento, los nombres que ocupan su puesto son los de Álvaro Carreras y Marc Cucurella.

Mientras, los titulares que participaron en la victoria frente al Villarreal (1-0) efectuaron trabajo específico este lunes. El resto de los jugadores del Real Madrid comenzaron la sesión con ejercicios de activación sobre el césped, continuaron con tareas de posesión y circulación de balón y terminaron la jornada con partidos en un campo de dimensiones reducidas.

Por su parte, Raúl Asencio y Rodrygo Goes, únicos lesionados de la plantilla blanca, siguen con sus respectivos procesos de recuperación. El Real Madrid visitará el miércoles a la Roma en el estadio Olímpico, a las 21.00 horas (19.00 GMT), en la segunda jornada de la Liga de Campeones, después de ganar al Inter de Milán (2-1) en su estreno.

FUENTE: EFE