Ferran Torres se perderá el duelo liguero ante el Girona

El jugador del FC Barcelona , Ferran Torres, será baja para el partido de mañana contra el Girona por precaución, a causa de las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones.

Cabe recordar que el futbolista valenciano volvió antes de la concentración con la selección española. Además, en el presente curso acumula 10 partidos, cinco goles y una asistencia con el FC Barcelona.

Última sesión del FC Barcelona previa al derbi catalán

Este viernes 17 de octubre, los de Hansi Flick se han entrenado por última vez antes del Barça - Girona de este sábado (9:15 am). Los culers del primer equipo disponibles han participado en la sesión, que ha comenzado a las 11:00 h, junto con siete jugadores del filial: Kochen, Eder Aller, Dro, Jofre, Toni Fernández, Xavi Espart y Juan Hernández.

Así pues, los barcelonistas han finalizado la preparación para el derbi catalán, un partido que llega después del parón de selecciones de octubre y que, por lo tanto, será importante para que el conjunto blaugrana vuelva a coger ritmo en la competición doméstica.

FUENTE: FC BARCELONA