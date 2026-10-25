Inter le da vuelta al marcador para vencer a la Fiorentina

El Inter de Milan remontó ante el Fiorentina con un penalti transformado por Piotr Zielinski en el minuto 97 que selló el 2-1 en Milán, después de que el español Álex Jiménez adelantara al conjunto toscano y Marcus Thuram igualara en el 90, un triunfo agónico que permite al equipo milanés seguir líder en liga empatado con el Lazio.

Otra remontada completada por el Inter esta temporada, tras sufrir durante todo el partido y jugar noventa minutos con el resultado en desventaja. De nuevo, en los últimos compases, cuando derribaron un muro que construyó con trabajo David De Gea durante todo el partido.

El Fiorentina, que afrontaba la visita a Milán en una situación delicada, llegó a saborear la victoria, pero un Thuram que se vistió de Lautaro y cogió las riendas del equipo, y un Zielinski al que no le tembló el pulso, frustraron al equipo de Paolo Vanoli, que se hunde en lo más bajo de la tabla con sólo cuatro puntos.

Fue un inicio tímido por parte de ambos equipos, sin ocasiones claras ni grandes jugadas, con el Inter ligeramente superior en la posesión. Los de Milán acumularon llegadas, pero sin traducirlas en peligro real.

De Gea sostuvo al Fiorentina, mientras Nicolò Barella lo intentó en varias ocasiones desde la frontal. En ataque, Marcus Thuram y Pio Esposito formaron la dupla ofensiva ante la baja de Lautaro Martínez.

La ocasión más clara de los locales en la primera mitad llegó en el minuto 35, cuando Thuram disparó cruzado y obligó a De Gea a intervenir con el pie. Un minuto después, el portero español volvió a lucirse ante un cabezazo de Esposito que buscaba la base del poste.

El guardameta español mantuvo a su equipo en el partido y volvió a aparecer antes del descanso ante otro intento de Thuram. El equipo 'viola' apenas logró generar peligro durante la primera parte, pero resistió el dominio local y se marchó al vestuario con el empate sin goles.

Tras la reanudación, los de Chivu insistieron. Thuram estuvo cerca de marcar en el minuto 49 tras un centro de Carlos Augusto, pero su remate se marchó por poco. El conjunto milanés siguió acumulando llegadas y De Gea tuvo que intervenir de nuevo ante el delantero francés en el minuto 57.

Cuando más apretaba el Inter, apareció Álex Jiménez. En el minuto 65, el español recibió solo y soltó un potente disparo desde fuera del área que se coló cerca de la escuadra y sorprendió a Provedel. Un gol de gran factura que cambió el rumbo del encuentro. Provocó que el Inter tuviera que demostrar su letalidad.

El Inter reaccionó de inmediato y dispuso de buenas ocasiones, además de un penalti reclamado por una caída de Ange-Yoan Bonny en el área,, aunque el árbitro decidió dejar seguir el juego.

La polémica no rebajó la presión del Inter, que rozó el empate. Pero el Fiorentina resistió el asedio en los últimos minutos y trato de proteger una ventaja que habría valido mucho más que tres puntos para un equipo que necesitaba puntuar.

Inter remontó

Al final, el Inter encontró el premio a tanta insistencia. Lo cierto es que una derrota era algo injusto para los de Chivu. Fue Thuram quien recibió lo que merecía y metió en el minuto 90. Y Zielinski quien desde los once metros terminó de provocar el estallido de San Siro para no perder el liderato, compartido con el Lazio, que comenzó también la temporada enfilado.

FUENTE: EFE