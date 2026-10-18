LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  18 de octubre de 2026 - 08:24

Ismael Díaz anotó un gol contra el América en la Liga MX

Ismael Díaz volvió a marcar con el Club León en un duelo ante el América en la Liga MX, sumando dos goles consecutivos.

Ismael Díaz anotó un gol contra el América en la Liga MX

Ismael Díaz anotó un gol contra el América en la Liga MX

Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El delantero panameño Ismael Díaz volvió a anotar con el Club León en la derrota 3-5 ante el América en la fecha 12 de la Liga MX, sumando su segundo gol de manera consecutiva.

El gol de Ismael Díaz llegó sobre el minuto 90+6' cuando en un tiro de esquina dio un cabezazo para descontar en el marcador y maquillar la goleada de sus rivales.

Ismael Díaz le anota al América

Henry Martín de penal al 24' y Carlos Álvarez al minuto 34' dieron ventaja al América, Alfonso “Plátano” Alvarado descontó en la segunda parte al 53', Erick Sánchez respondió al 58' para aumentar ventaja.

Iván Moreno al 82' con un remate potente recortó para el 3-2, pero Óscar Perea (84') y Brian Rodríguez (90') anotaron dos goles más y sobre el final, el panameño Ismael Díaz marcó.

Díaz suma su segundo gol, venía de marcarle a Puebla en el empate 1-1 en la fecha 11. Su próximo partido será el martes ante Tigres a las 10:00 pm hora panameña.

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