José Mourinho y su opinión sobre la sanción de Vinícius Jr

El entrenador del Real Madrid José Mourinho declaró estar "contento" respecto a la sanción de cuatro partidos a Vinícius Jr , porque "pensaba que le daban más", en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Sevilla de LaLiga EA Sports.

"El futuro de Vini es trabajar más que aquellos que tienen que jugar cada partido y, sin prometer nada, porque no me gusta prometer ni a jugadores ni a vosotros, pienso que el miércoles jugará de titular. En cuanto a los cuatro partidos, estoy muy contento, porque pensaba que le daban más. Pensaba que con el recurso del Real Madrid, los gatos escondidos para decir 'calladitos, tranquilitos y no hablar más", añadió.

Resumió el encuentro del brasileño ante la Roma: "Vinícius ha tenido un partido muy difícil y, para mí, el principal culpable ha sido Gasperini (entrenador romanista), porque nos ha atacado con todo por una sola banda, prácticamente no ha atacado por banda izquierda, ha metido a Soule, a Wesley y a Mancini contra Cucurella y Vinícius, muy difícil".

"Durante el primer tiempo, es también muy difícil para mí como entrenador hacer cambios de posición, porque hay información que llega y no llega bien. En el inicio del segundo tiempo se acabó el poder de la Roma de atacar por banda derecha y lo que me molestó es la naturaleza del segundo gol, principalmente en el momento en que el partido está completamente tranquilo, sin ningún problema para nosotros", apuntó.

Reconoció la responsabilidad del brasileño en ese tanto: "Sabíamos durante tres días que hemos trabajado que gente como Mancini saltaban al hombre en este tipo de construcción frontal y, en esa situación, Vini tiene que asegurar balón, provocar una falta, jugar de cara, y nunca hacer lo que ha hecho, pero no pasa nada".

Buena relación entre José Mourinho y Vinícius Jr

El técnico portugués insistió en su buena relación con el brasileño: "Él, cuando firma el contrato en verano, firma con la convicción de que el Real Madrid es su casa, con la ilusión de hacer lo que está haciendo hasta ahora en su historia en el Madrid, que es ganar títulos. Yo diría que es uno de los focos de alegría y empatía en el vestuario. Yo tengo muchísimas dudas de que yo hubiese sido capaz como joven, como jugador con muchas opciones de salida, de tener su fuerza psicológica para aguantar con una sonrisa".

"Es un chico espectacular, con quien es muy fácil tener una buena relación. Le doy un valor tremendo por el hecho de que consigue vivir y sobrevivir y continuar teniendo una sonrisa. Si soy yo en su lugar, probablemente no estaría aquí. En este verano último, hubiera forzado una salida a una competición, de estadios adversarios que lo respeten, pero por madridismo, por amor al club y a la ciudad, por creer que las cosas pueden siempre mejorar, ha renovado y continúa con esa sonrisa", terminó.

FUENTE: EFE