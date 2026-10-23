Kadir Barría brilló con una gran asistencia en la Copa de Brasil Sub-20 Foto: @CriasDaAcademia

El delantero panameñ o Kadir Barría brindó una asistencia en la derrota de Botafogo por 2-4 ante Palmeiras , resultado que selló la eliminación del conjunto albinegro en los octavos de final de la Copa de Brasil Sub-20, con un marcador global de 8-3.

Coutinho, Victor Gabriel, Fabiano y Miguel Bilong fueron los encargados de anotar los goles de Palmeiras, que avanzó a la siguiente ronda del torneo y dejó fuera de competencia al equipo del canalero.

CLASSIFICAÇÃO MAIÚSCULA DAS CRIAS! As #CriasDaAcademia venceram o Botafogo por 8 a 3 no placar agregado das oitavas de final e garantiram a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. Botafogo 2 x 4 Palmeiras Coutinho, Victor Gabriel, Fabiano e Miguel… pic.twitter.com/rTSRlGFKzI

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Barría, de 19 años, volvió a jugar con el equipo filial de Botafogo, luego de ser relegado nuevamente con el objetivo de sumar más minutos en cancha y recuperar confianza.

Kadir Barría y poca actividad en el primer equipo

El atacante panameño había sido suplente en los dos últimos compromisos del primer equipo y no veía acción con la escuadra principal desde el pasado 7 de octubre, cuando sumó minutos ante Vasco da Gama.

Ahora, Barría buscará aprovechar las oportunidades con el filial para mantener su ritmo competitivo y volver a ganarse un lugar en el equipo mayor de Botafogo.