Kadir Barría brilló con una gran asistencia en la Copa de Brasil Sub-20

El delantero panameño Kadir Barría brindó una asistencia en la derrota de Botafogo por 2-4 ante Palmeiras, resultado que selló la eliminación del conjunto albinegro en los octavos de final de la Copa de Brasil Sub-20, con un marcador global de 8-3.
Barría, de 19 años, volvió a jugar con el equipo filial de Botafogo, luego de ser relegado nuevamente con el objetivo de sumar más minutos en cancha y recuperar confianza.
Kadir Barría y poca actividad en el primer equipo
El atacante panameño había sido suplente en los dos últimos compromisos del primer equipo y no veía acción con la escuadra principal desde el pasado 7 de octubre, cuando sumó minutos ante Vasco da Gama.
Ahora, Barría buscará aprovechar las oportunidades con el filial para mantener su ritmo competitivo y volver a ganarse un lugar en el equipo mayor de Botafogo.