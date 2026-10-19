La Roma pierde a Paulo Dybala por dos semanas

El argentino Paulo Dybala, que se retiró lesionado en el descanso del partido de Liga de Campeones entre el Roma y el Real Madrid, estará de baja en torno a dos semanas más por una distensión muscular, por lo que se perderá, en principio, los encuentros contra Slovan Bratislava, Nápoles, Cagliari y Udinese.

"Esperábamos que la recuperación fuera un poco más rápida. Sin embargo, la última resonancia magnética que se le realizó ayer muestra también una pequeña lesión, aunque sea mínima, lo que hará que su recuperación se alargue un poco más: creo que un par de semanas adicionales", dijo el entrenador, Gian Piero Gasperini, en la rueda de prensa previa al partido de 'Champions' contra el equipo eslovaco, que se disputa este martes en el Estadio Olímpico de Roma.

Dybala ya se perdió el pasado encuentro liguero, en el que 'la Loba' ganó 2-0 al Génova, por unas molestias musculares en la pantorilla que motivaron su sustitución antes del comienzo de la segunda mitad del partido contra el Madrid, que protagonizó una espectacular remontada con tres goles en los siete últimos minutos para transformar un 3-1 en un 3-4.

Paulo Dybala sufre otra lesión

El regreso de la 'Joya' argentina, líder indiscutible del conjunto romano, al terreno de juego se prevé para el duelo europeo contra el Manchester United en Inglaterra el próximo 3 de noviembre, si bien el club italiano reevaluará la situación del jugador durante las próximas semanas.

La baja del argentino llega en un momento especialmente delicado del calendario, con partidos de competición europea y de liga muy seguidos, y podría dejarle fuera de hasta cuatro encuentros en las próximas dos semanas.

El futbolista, que repartió cuatro asistencias en las primeras siete jornadas de liga, fue clave para que el equipo mantuviera la regularidad y alcanzara la tercera posición en liga con 17 puntos, a solo dos de los colíderes, Lazio e Inter.