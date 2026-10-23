Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El futbolista argentino Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su "deslumbrante talento", pero también por su "continuada labor solidaria", durante una ceremonia presidida por los Reyes de España en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo.

La princesa Leonor de España entregó las insignias a los galardonados de la 46 edición de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos la cantante Patti Smith o el futbolista Leo Messi, un acto que ha realizado en solitario por primera vez.

En la audiencia, la heredera de la Corona entregó las insignias que acreditan como galardonados en esta edición a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes), al futbolista argentino Leo Messi (de los Deportes) y al escritor británico Julián Barnes (de las Letras).

Luis de la Fuente habla sobre Lionel Messi

"Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo y siempre es muy prestigioso que haya personalidades de este calibre que reciban este tipo de premios", ha apuntado de la Fuente respecto al a figura del galardonado.

FUENTE: EFE