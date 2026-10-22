Lionel Scaloni renovaría con Argentina hasta el Mundial 2030

Lionel Scaloni estaría cerca de asegurar su continuidad como director técnico de la selección de Argentina hasta el Mundial 2030 , luego de alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según informó el periodista César Luis Merlo, el entrenador argentino dio el visto bueno a la propuesta de renovación que recibió durante el mes de septiembre, por lo que ambas partes se encuentran ultimando los detalles para concretar la firma del nuevo vínculo.

Aunque todavía no se ha oficializado la renovación, el acuerdo verbal representaría un paso importante para garantizar la continuidad del proyecto deportivo que lidera Scaloni al frente de la Albiceleste.

Lionel Scaloni, un DT ganador

El estratega de 48 años asumió la dirección técnica de Argentina en 2018 y ha protagonizado una etapa histórica, conquistando la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022.

De concretarse la renovación, Scaloni tendría la oportunidad de dirigir a Argentina en el Mundial de 2030, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos en Sudamérica.