Luka Modric: ¿Piensa en retirarse a los 37 años?

Sería una pena que Luka Modric se retire internacionalmente a sus 37 años, pero el genial N.10 no quiere hablar antes de la final de la Liga de Naciones este domingo contra España en Róterdam, donde sueña con un primer trofeo con Croacia.

"Luka, quédate, te necesitamos", añadió Jutarnji List, afirmando que "la vox populi es clara: queremos seguir viendo el fútbol perfecto de Modric con la camiseta nacional".

En su país, las opiniones de dos antiguos entrenadores del Dínamo de Zagreb preguntados por Sportske Novosti son diferentes. Damir Krznar "no cree que Luka se haya fijado un límite". "Le gusta jugar, nos gusta verlo jugar, se puede leer la pasión, el deseo en sus ojos", añadió.

Para Nikola Jurcevic, en cambio, "esta Liga de Naciones será su adiós a la selección, es mi impresión, ha llevado a Croacia a la cima del fútbol. Hay que prepararse para el hecho de que se acerca el después de Modric".

'Hablar después'

Cada vez que le pregunta al interesado, al menos dos veces por rueda de prensa, sonríe y responde lo mismo: "Ya veremos, por ahora estamos todos concentrados en la Liga de Naciones. Tomaré una decisión después del torneo. Podremos hablar después, no voy a hablar de eso ahora".

Un periodista intenta superar la barrera preguntándole si al acercarse el final, hay que disfrutar aun más.

"Siempre disfruto jugando con la selección", replica Modric.

"No es porque pudiera ser mi última competición o mi último partido, de hecho, disfruto de cada partido, cada entrenamiento es una alegría. Mientras sienta que puedo ser útil aquí, no veo ninguna razón para no estar".

Las preguntas se extienden a veces a su futuro en el Real Madrid: ¿se va a quedar en el club tras once años?

"Ya lo he dicho varias veces, estoy enfocado en el partido, después podremos hablar de mi futuro", responde Modric, sin dejar de sonreír ante un nuevo intento.

Cuando un medio intenta otra estrategia y pregunta a Zlatko Dalic, que ha entrenado tres años en Arabia Saudita, si aconsejaría a su capitán probar también otro campeonato, el seleccionador no cae en la trampa.

'Inimitable'

"Luka decidirá por si mismo lo que quiera hacer", afirma, antes de añadir que "con él somos mucho mejores".

En su 165º partido con la selección, Modric provocó un penal, dio una asistencia y transformó otro penal marcando su 24º tanto con la camiseta nacional contra Países Bajos (4-2 en la prórroga) en semifinales.

"Es el capitán, es el piloto, ha jugado 165 partidos (con Croacia), es la gran fuerza de este equipo", añadió Dalic.

"Puedo decir que durante la preparación se ha comportado como un gran atleta, de hecho, todo el grupo dio el máximo, eso es lo que significa jugar para Croacia", subrayó Dalic.

"Luka es único, inimitable en el mundo entero, es un icono allá donde va. (Contra Países Bajos) cuando fue sustituido (en el minuto 119) fue ovacionado por todo el estadio" de Róterdam, concluye Dalic.

Hasta los adversarios se rinde a él, como el delantero español Joselu.

"Modric es un ejemplo de deportista, el hambre que tiene por conseguir cosas con la edad que tiene. No se cansa nunca", afirmó el autor del segundo gol de España contra Italia (2-1).

"Es un ejemplo para toda la gente de que la edad no significa nada. Ha demostrado unos valores en el mundo del fútbol que nos representan a todos", concluyó Joselu, que llegó a la Roja con 32 años.

