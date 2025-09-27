Mundial Sub-20: EN VIVO, tabla de posiciones del certamen

EN VIVO

Sigue en vivo la tabla de posiciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se juega en Chile, con la presencia de la Selección de Panamá Sub-20.

Tabla de posiciones - fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20

Grupo A

Posición - País - PJ - Puntos

  1. Japón 1-3
  2. Chile
  3. Nueva Zelanda
  4. Egipto 1-0

Grupo B

Posición - País - PJ - Puntos

  1. Ucrania 1-3
  2. Panamá
  3. Paraguay
  4. República de Corea 1-0

Grupo C

Posición - País - PJ - Puntos

  1. Brasil
  2. México
  3. Marruecos
  4. España

Grupo D

Posición - País - PJ - Puntos

  1. Argentina
  2. Australia
  3. Cuba
  4. Italia

Grupo E

Posición - País - PJ - Puntos

  1. Francia
  2. Nueva Caledonia
  3. Sudáfrica
  4. Estados Unidos

Grupo F

Posición - País - PJ - Puntos

  1. Colombia
  2. Nigeria
  3. Noruega
  4. Arabia Saudita
