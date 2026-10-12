Olympique de Marsella envía mensaje de solidaridad a Panamá tras el terremoto

El Olympique de Marsella , uno de los clubes históricos del fútbol francés, expresó su solidaridad con Panamá tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, que afectó principalmente a las comunidades de Tonosí, Soná, Torio y Mariato.

A través de un mensaje, el conjunto francés donde militó el panameño Michael Amir Murillo , envió palabras de aliento y apoyo al pueblo panameño ante las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

“Nuestra solidaridad con Panamá . Desde Marsella queremos mandar un mensaje de amor y fuerza al pueblo panameño tras el terremoto que ha sacudido al país. ¡El Olympique de Marseille está con ustedes!”, publicó el club.

Una muestra de apoyo para Panamá

El gesto del equipo marsellés representa una muestra de apoyo internacional hacia Panamá en medio de la situación generada por el sismo, que impactó especialmente a comunidades del interior del país.

De esta manera, el Olympique de Marsella se sumó a los mensajes de solidaridad dirigidos a los panameños afectados por este fenómeno natural.