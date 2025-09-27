EN VIVO

Mundial Sub-20

Paraguay vs Panamá Sub-20: EN VIVO, jornada 1 del Mundial Sub-20

Paraguay vs Panamá Sub-20: EN VIVO

Paraguay vs Panamá Sub-20: EN VIVO, jornada 1 del Mundial Sub-20

FOTO: FPF
Fútbol Internacional - 

La Selección de Panamá Sub-20 debuta ante Paraguay y en las acciones del grupo B de la Copa Mundial Sub-20.

La Selección de Panamá Sub-20 debuta ante Paraguay en las acciones del grupo B de la Copa Mundial Sub-20.

El choque se jugará desde las 6:00 p.m. en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Live Blog Post

Live Blog Post

EN VIVO

Inicia la previa por la señal de RPC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1972066703623573751&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

LA LLEGADA DE PANAMÁ AL ESTADIO

Los panameños ya se encuentran en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1972067069668831571&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

XI DE PARAGUAY

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Albirroja/status/1972058707510059118&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

XI DE PANAMÁ SUB-20

Cecilio Burgess, Martín Krug, Juan Hall, Antony Herbert, Erick Díaz, Ariel Arroyo, Joseph Jones, Kairo Walters, Giovany Herbert, Rafael Mosquera y Gustavo Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1972058789559128385&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial Sub-20: XI de Panamá para su debut ante Paraguay

Mundial Sub-20: EN VIVO, tabla de posiciones del certamen

Mundial Sub-20: EN VIVO, tabla de goleadores del certamen

Recomendadas

Últimas noticias