Periodista argentino Pablo Giralt llora al entrevistar a Messi

Lionel Messi sin duda no se quedó callado y le agradeció para atrás al periodista: "A mi me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera".

La entrevista se hizo viral ya no sólo por Lionel Messi, si no por lo emotiva que fue para el periodista, el futbolista del PSG manifestó que aún sigue en duda si tendrá otro mundial después de Qatar 2022.

"Va a depender de cómo me sienta en la vida personal y mi físico. Después de este mundial lo veremos. Quisiera tener 25 años y tener de nuevo toda mi carrera por delante".