Premios The Best FIFA: ¿Quiénes son los nominados?

La FIFA ya anunció la lista final de los nominados para los Premios The Best , dónde premian a entrenadores y a los mejores jugadores del mundo, el que genera más expectativa es el Jugador del Año y ya se abrieron las votaciones para los aficionados.

El premio The Best tiene una forma de votación diferente a la del Balón de Oro, votan los entrenadores, capitanes, aficionados y periodistas, cada uno maneja el 25% y no solo votan 100 federaciones, si no todas. Recordemos también que para votar se recuerda que se premia la temporada y no el año completo.