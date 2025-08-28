Real España vs Sporting San Miguelito: EN VIVO, Copa Centroamericana 2025

EN VIVO

FOTO: Real España
El Sporting San Miguelito visita al Real España de Honduras en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025.

Los Académicos son líderes del grupo B con 7 unidades, asegurando su presencia en los cuartos de final.

80' GOL DEL REAL ESPAÑA

Gustavo Moura se la picó a Marcos de León para firmar el 4-0.

71' CENTRO PELIGROSO

Adán Henricks entró creando peligro, después de tirar un centro que se paseó por el corazón del área.

65' CAMBIO EN SPORTING

Sale: Martín Ruiz

Entra: Adán Henricks

57' DISPARO A LAS MANOS

Yair Jaén remató de pierna derecha a las manos del guardameta Luis López.

55' TIRO LIBRE PARA REAL ESPAÑA

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Real España 3-0 Sporting San Miguelito

MEDIO TIEMPO

Real España 3-0 Sporting San Miguelito

45' SE AGREGAN DOS MINUTOS

38' SALVANDO SU PORTERÍA

El arquero Marcos de León volvió a aparecer con dos atajadas bajo los tres palos.

32' EL TERCERO

Nixon Cruz definió dentro del área el 3-0 del Real España.

28' UN PENAL QUE NO DEBIÓ EXISTIR

El árbitro pitó penal por una falta que nunca existió sobre Nixon Cruz y Brayan Moya marcó el 2-0.

22' MANO SALVADORA

Marcos de León se estiró a fondo para detener un disparo de Nixon Cruz y mandarla al tiro de esquina.

19' CERCA DEL EMPATE

Yair Jaén de pierna derecha, sacó un potente remate dentro del área, que terminó atajando Luis López.

10' ATAJADÓN DE MARCOS DE LEÓN

El portero del Sporting SM evitó el segundo ante un remate de Nixon Cruz de pierna izquierda.

8' GOL DEL REAL ESPAÑA

Devron García de cabeza anotó el primero de los locales, luego del cobro de tiro libre desde el costado izquierdo.

7' AMARILLA PARA OMAR ALBA

4' LO INTENTABA SPORTING

Yair Jaén remató desde fuera del área y el balón se estrelló en la zona defensiva.

Tiro de esquina para los panameños.

INICIA EL PARTIDO EN HONDURAS

ENTRADA EN CALOR DEL SPORTING SAN MIGUELITO

XI DEL REAL ESPAÑA

El panameño Daniel Aparicio dice presente en el once inicial del club hondureño.

image
XI DEL SPORTING SAN MIGUELITO

Marcos de León, Rodrigo Tello, Omar Alba, Alexis Cedeño, Kevin Galván, Martín Ruiz, Ángel Valencia, Armando Cooper, Yair Jaén, Julio Bethancourt y Ramsés de León.

LLEGADA DEL SPORTING SAN MIGUELITO

Los "Rojinegros" ya se encuentran en el Estadio General Francisco Morazán.

