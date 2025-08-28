Real España vs Sporting San Miguelito: EN VIVO, Copa Centroamericana 2025

80' GOL DEL REAL ESPAÑA
Gustavo Moura se la picó a Marcos de León para firmar el 4-0.
Copa Centroamericana 2025
El Sporting San Miguelito visita al Real España de Honduras en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025.
Los Académicos son líderes del grupo B con 7 unidades, asegurando su presencia en los cuartos de final.