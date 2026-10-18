Real Madrid le gana al Sevilla con doblete de Kylian Mbappé

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla FC este domingo 18 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga 2026-2027.

El conjunto madridista mostró su poder ofensivo y sumó tres puntos importantes antes de afrontar su próximo compromiso ante el FC Barcelona.

El equipo blanco tomó la iniciativa y encontró la recompensa al minuto 30, cuando Arda Güler culminó una jugada de contragolpe con un remate al segundo palo, tras una asistencia de Yan Diomande. El gol permitió a los locales tomar ventaja en el marcador y jugar con mayor confianza.

Siete minutos después, al 37’, Kylian Mbappé amplió la diferencia con una gran definición individual. El delantero francés recibió el balón en el área, superó al guardameta Odysseas Vlachodimos con un movimiento técnico y definió de zurda para establecer el 2-0 antes del descanso.

Mbappé amplió la ventaja desde el punto penal

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo la presión y continuó generando peligro. Al minuto 63, Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador al convertir un penalti con una ejecución al estilo Panenka, colocando el 3-0 y encaminando definitivamente el triunfo madridista.

El Sevilla intentó reaccionar en el tramo final y encontró el descuento al minuto 80. Manu Bueno aprovechó un balón suelto para sacar un remate de zurda y superar a Thibaut Courtois, colocando el 3-1 y dando una breve esperanza al conjunto andaluz.

Sin embargo, la respuesta madridista llegó prácticamente de inmediato. Al minuto 82, Yan Diomande arrancó por la izquierda y sacó un potente disparo al primer palo para establecer el 4-1 definitivo y coronar una destacada actuación ofensiva.

El Madrid se prepara para el Clásico

Con este resultado, el Real Madrid suma una victoria de peso en la lucha por los primeros puestos de LaLiga y refuerza su confianza de cara a una semana clave en el calendario.

El conjunto blanco tendrá ahora la mirada puesta en el FC Barcelona, su próximo rival en el Clásico español, un enfrentamiento que puede resultar determinante en la pelea por el liderato.

Por su parte, el Sevilla se marcha del Bernabéu con una derrota que frena sus aspiraciones de seguir escalando posiciones, después de encontrarse con un Real Madrid efectivo y contundente en los momentos decisivos del encuentro.