Real Madrid vs Sevilla: Fecha, hora y dónde ver jornada 9 de LaLiga

El Real Madrid recibirá al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu , en un atractivo compromiso correspondiente a la jornada 9 de LaLiga española 2026-27.

Los merengues llegarán motivados tras protagonizar una emocionante remontada y vencer 4-3 a la AS Roma en la UEFA Champions League , un resultado que refuerza la confianza del conjunto blanco de cara a su próximo desafío en el campeonato doméstico.

El equipo dirigido por José Mourinho buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, el Sevilla afrontará el encuentro con la intención de dar la sorpresa en Madrid y recortar distancias frente a uno de sus rivales directos en la tabla.

Actualmente, el Real Madrid ocupa la cuarta posición con 18 puntos, mientras que el Sevilla se ubica en el quinto lugar con 14 unidades, por lo que el enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos equipos en sus aspiraciones ligueras.

REAL MADRID VS SEVILLA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J9 DE LALIGA