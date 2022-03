Sorteo del Mundial Qatar 2022 en vivo: Todos los detalles minuto a minuto

Live Blog Post

FIFA publicó la última actualización del ranking y confirmó todo para el sorteo del Mundial de Qatar

La FIFA anunció la última actualización del ranking y dejó confirmados oficialmente los cuatro bombos que estarán en el sorteo del viernes desde las 19 hora local (11 de Panamá) en el Centro de Convenciones de Qatar.

World Cup FIFA

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO

• BOMBO 1: Qatar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)