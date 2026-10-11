Vinicius y Virginia terminan nuevamente con su relación

El futbolista del Real Madrid Vinícius J únior y la influenciadora Virginia Fonseca terminaron su relación cuatro meses después de reconciliarse, según publicaron este domingo medios brasileños.

Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.

¿Qué sucedió con Vinicius y Virginia?

Ni el futbolista ni la influenciadora, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (EE.UU.), se han pronunciado públicamente sobre el asunto.

Sin embargo, el sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".

La relación entre los dos empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol.

Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo, una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.

FUENTE: EFE