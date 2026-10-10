Yan Diomande la novedad en el once del Real Madrid y Vini banca

Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, comenzará en el banquillo el encuentro de la liga española que disputará su equipo este sábado frente al Villarreal, en el que ocupará su hueco en la banda izquierda Yan Diomande y además jugarán de inicio Fede Valverde y Kylian Mbappé.
Once del Real Madrid con Yan Diomande
Además, Valverde, lesionado tras el choque ante el Atlético de Madrid, jugará de inicio, igual que Mbappé, que se ha recuperado a tiempo de una dolencia en una rodilla que le obligó a abandonar la concentración de Francia después del primer partido frente a Turquía. Por descanso, Dumfries y Cucurella estarán en el banquillo y jugará Trent en el lateral derecho y Álvaro Carreras en el izquierdo.
El once del Real Madrid es el formado por Courtois; Trent, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.