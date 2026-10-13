Atlético de Madrid vence 2-0 al Manchester United en el Estadio Metropolitano

El partido comenzó de la mejor manera para el Atlético de Madrid que penas al minuto 1 de juego, Pablo Barrios abrió el marcador con un remate preciso desde el centro del área tras una asistencia de Álex Baena, desatando la alegría en la grada.

Durante el primer tiempo, el Atleti buscó ampliar la ventaja y llegó a celebrar un segundo tanto obra de Johnny Cardoso al minuto 43; sin embargo, tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por una mano previa de Marcos Llorente.

En la segunda mitad, el Manchester United intentó reaccionar con llegadas de Bruno Fernandes (quien estrelló un balón en el travesaño) y Marcus Rashford, pero la defensa rojiblanca y el guardameta Jan Oblak mantuvieron el arco en cero. Los ingleses complicaron aún más sus opciones al quedarse con diez jugadores en el minuto 74, tras la tarjeta roja directa a Leny Yoro por cortar siendo último hombre a Jonathan David.

Golpe de autoridad del Atlético ante el Manchester United en la Champions League

Aprovechando los espacios y la superioridad numérica, el Atlético sentenció el encuentro en el minuto 79. Una gran internada de Alejandro Grimaldo por la izquierda terminó en un disparo de Jonathan David cuyo rechace fue aprovechado por Ademola Lookman para mandar el balón al fondo de la red y estampar el 2-0 definitivo. En los minutos finales, Robin Le Normand vio la tarjeta amarilla y el marcador no se movió más.

Con este resultado, el conjunto rojiblanco se reencuentra con la victoria en Europa tras su tropiezo inicial frente al Liverpool.