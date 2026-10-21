Champions League: El Bayern Múnich y el Arsenal reparten puntos

El Bayern Múnich y el Arsenal empataron este miércoles por 2-2 en un partido que tuvo alterntivas, con buenos momentos de ambos equipos, fases relativamente nulas porque los dos se neutralizaban defensivamente y otros momentos de buenas llegadas a puerta y ocasiones a ambos lados..

La primera ocasión clara la tuvo el Bayern en los pies de Serge Gnabry, cuyo remate fue parado por David Raya, en un contragolpe lanzado por Harry Kane desde la propia área tras un saque de esquina a favor del Arsenal.

Sin embargo, fue el Arsenal el equipo que abrió el marcador, por intermedio de Eze en el minuto 25, en una jugada que se inició con un gran pase de Odegaard desde el círculo central que se metió por entre Konrad Laimer y Dayot Upamecano.

En ausencia de Kimmich ni Tom Bischof ni Aleksandr Pavlovic lograban asumir el mando en centro del campo y, ante ello, Kane procuró manejar la sala de máquinas retrasando su posición.

Un pase suyo, desde el centro del campo, fue recibido por Alphonso Davies que le ganó la espalda a Timber, entró al área y definió de pierna derecha con precisión ante Raya.

Bayern Múnich y Arsenal empatan

La segunda parte fue más rica en ocasiones y al comienzo los dos porteros tuvieron que lucirse con buenas paradas. Primero, en el minuto 48, fue Manuel Neuer quien metió la mano ante un cabezazo a quemarroppa de Bruno Guimaraes en un saque de esquina y apenas dos minutos después David Raya ahogó el grito de gol ante un testarazo de Upamecano.

El gol de la ventaja para los bávaros llegó en el 61 con un penalti marcado por Kane y que se había producido cuando Timber había cortado con la mano un remate a puerta del goleador del Bayern.

Tras la ventaja vino una fase en la que el Bayern pudo sentenciar, hubo dos ocasiones claras, en el 67 para Laimer y en el 77 con un remate de Luis Díaz ante el que Raya logró sacar la mano.

Sin embargo, el Arsenal volvió y después de haber tenido el mejor principio tuvo también el mejor final, recuperó la pelota, combinó y en el 82 logró el empate con un remate dentro del área de Declan Rice a pese de Gyökeres y tras una buena triangulación.

FUENTE: EFE