Champions League: El Lask Linz y Andrés Andrade con remontada y triunfo histórico

Champions League: El Lask y Andrés Andrade con remontada y triunfo histórico

El Lask Linz donde milita el panameño Andrés Andrade, dio la sorpresa tras vencer 3-2 al Sporting Lisboa en la tercera jornada de la UEFA Champions League en Portugal.

Andrés Andrade fue titular y jugó todo el partido con el Lask que suma sus tres primeros históricos puntos, tanto para el conjunto austriaco, como para el defensor que se convierte en el primer panameño en sumar una victoria en la Champions League.

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Lask Linz de Andrés Andrade con una gran remontada

El Sporting Club tenía ventaja al minuto 5' con un gol de penal de Luis Javier Suárez, mientras que al minuto 15' Christoph Lang empató las acciones para dejar el resultado de esta manera en los primeros 45 minutos.

Katajdzic apareció al minuto 63' con un gol para tomar la ventaja en el juego en una gran contra y al 68' Danek marcó el tercero.

Luis Suárez descontó al 89' para el Lisboa, pero no les alcanzó y el Lask consiguió la histórica.

FUENTE: EFE