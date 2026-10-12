Champions League: FC Barcelona revela convocados para duelo ante Galatasaray

El FC Barcelona afronta la primera salida de la Champions League 2026/27 en el campo del Galatasaray . Una jornada lejos del Spotify Camp Nou que testará la racha de imbatibilidad de los de Flick. Como un cohete en este inicio repleto de victorias: ocho en la Liga y una en el Viejo Continente.

El choque a jugarse este martes desde las 2:00 p.m., se disputará en el RAMS Park.

Convocatoria del FC Barcelona vs Galatasaray

Con el objetivo de proteger el camino victorioso, el técnico alemán ha confeccionado una convocatoria con 22 futbolistas con las bajas de Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong y Roony. Estos son Joan Garcia, Cancelo, Balde, Fariñas, Cubarsí, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Szczesny, Adeyemi, Rodrigo, Gordon, Gerard Martin, Olmo, Bernal, Kounde, Eric Garcia, Livakovic y Abdelkarim.

Todos ellos focalizados en sumar unas nuevas tres unidades en Europa. Tras arrancar la competición con triunfo ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou, los culers quieren conquistar el Ali Sami Yen.

FUENTE: FC BARCELONA