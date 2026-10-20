Champions League: Foden brilla con un triplete del Manchester City ante el AEK

El Manchester City goleó 5-1 al AEK Atenas en la Champions League , con Phil Foden como gran protagonista del encuentro. El mediocampista inglés firmó un triplete y una asistencia para liderar el triunfo del conjunto dirigido por Enzo Maresca, que buscaba recuperar sensaciones después de su derrota por 2-4 ante el PSG.

Al minuto 12, Elliot Anderson aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y marcar su primer gol con la camiseta del Manchester City. La jugada nació de una falta ejecutada por Enzo Fernández, cuyo disparo impactó en el larguero antes de que el balón rebotara en el guardameta Brignoli.

Foden comenzó a marcar diferencias pasada la media hora. El internacional inglés combinó con Lewis y culminó la jugada con un remate cercano para establecer el 2-0.

El City se marchó al descanso con una ventaja de dos goles y la sensación de tener el encuentro bajo control.

En el inicio del segundo tiempo, el AEK encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido. Pilo aprovechó un contragolpe y batió a Gianluigi Donnarumma con un disparo cruzado para descontar.

Sin embargo, la reacción del conjunto griego duró poco. Allan volvió a generar peligro por la banda izquierda y encontró a Foden, quien asistió a Cherki para que este superara a su marcador y definiera con precisión para el 3-1.

Foden completó su triplete y selló la goleada

Con el partido bajo control, Foden volvió a aparecer para ampliar la diferencia. El inglés aprovechó un pase de Lewis, precedido por una excelente entrega larga de Cherki, y envió el balón a la escuadra para firmar el 4-1.

El mediocampista todavía tendría tiempo para completar su triplete y cerrar una actuación sobresaliente, en la que también aportó una asistencia para la goleada por 5-1.

La victoria permitió al Manchester City responder después de la derrota ante el PSG y sumar un resultado importante en su camino por la Liga de Campeones.

Para Foden, el encuentro representó mucho más que una goleada: fue una oportunidad para reivindicarse después de dos temporadas irregulares y recordar el nivel que lo convirtió en uno de los talentos más destacados del fútbol inglés.