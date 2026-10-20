Champions League: Foden brilla con un triplete del Manchester City ante el AEK

El Manchester City goleó 5-1 al AEK Atenas en la Champions League, con Phil Foden como gran protagonista del encuentro. El mediocampista inglés firmó un triplete y una asistencia para liderar el triunfo del conjunto dirigido por Enzo Maresca, que buscaba recuperar sensaciones después de su derrota por 2-4 ante el PSG.
Foden comenzó a marcar diferencias pasada la media hora. El internacional inglés combinó con Lewis y culminó la jugada con un remate cercano para establecer el 2-0.
El City se marchó al descanso con una ventaja de dos goles y la sensación de tener el encuentro bajo control.
En el inicio del segundo tiempo, el AEK encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido. Pilo aprovechó un contragolpe y batió a Gianluigi Donnarumma con un disparo cruzado para descontar.
Sin embargo, la reacción del conjunto griego duró poco. Allan volvió a generar peligro por la banda izquierda y encontró a Foden, quien asistió a Cherki para que este superara a su marcador y definiera con precisión para el 3-1.
Foden completó su triplete y selló la goleada
Con el partido bajo control, Foden volvió a aparecer para ampliar la diferencia. El inglés aprovechó un pase de Lewis, precedido por una excelente entrega larga de Cherki, y envió el balón a la escuadra para firmar el 4-1.
El mediocampista todavía tendría tiempo para completar su triplete y cerrar una actuación sobresaliente, en la que también aportó una asistencia para la goleada por 5-1.
La victoria permitió al Manchester City responder después de la derrota ante el PSG y sumar un resultado importante en su camino por la Liga de Campeones.
Para Foden, el encuentro representó mucho más que una goleada: fue una oportunidad para reivindicarse después de dos temporadas irregulares y recordar el nivel que lo convirtió en uno de los talentos más destacados del fútbol inglés.