Champions League: Partidos para hoy martes 20 de octubre FOTO / EFE

Repasa los partidos que hay para hoy martes 20 de octubre en la fecha tres de la fase de liga en la UEFA Champions League.

En el partido de la jornada, el PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la competición, se mide ante el FC Barcelona, líder de LaLiga.

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