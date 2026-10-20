Champions League: Partidos para hoy martes 20 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 20 de octubre en la fecha tres de la fase de liga en la UEFA Champions League.
También los panameños César Blackman y Cristian Martínez verán acción con el Slovan Bratislava visitan al AS Roma.
Partidos para hoy en la Champions League
- Fenerbahçe vs Slavia Praha en el Fenerbahçe Sükrü Saracolu Spor Kompleksi a las 11:45 A.M.
- Sabah vs Borussia Dortmund en el Baku Olympic Stadium a las 11:45 A.M.
- PSG vs FC Barcelona en el Parc des Princes a las 2:00 P.M.
- Liverpool vs Villarreal en Anfield a las 2:00 P.M.
- Manchester City vs AEK en City of Manchester Stadium a las 2:00 P.M.
- AS Roma vs Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico a las 2:00 P.M.
- Porto vs PSV en el Estádio do Dragão a las 2:00 P.M.
- Napoli vs Bodø/Glimt en el Stadio Diego Armando Maradona a las 2:00 P.M.
- Stuttgart vs Atlético de Madrid en la Arena Stuttgart a las 2:00 P.M.