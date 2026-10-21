Champions League: Partidos para miércoles 21 de octubre en la jornada 3

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 21 de octubre en la jornada tres de la UEFA Champions League con los horarios de Panamá.
Por otra parte, el LASK Linz del panameño Andrés Andrade visita al Sporting CP.
Partidos para hoy en la Champions League
- Lille vs Galatasaray en el Stade Pierre Mauroy a las 11:45 A.M.
- Como vs Manchester United en el Giuseppe Sinigaglia a las 11:45 A.M.
- Bayern Múnich vs Arsenal en el Fußball Arena München a las 2:00 P.M.
- Real Madrid vs RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
- Inter vs Shakhtar en Stadio San Siro a las 2:00 P.M.
- Sporting CP vs LASK Linz en el Estádio José Alvalade a las 2:00 P.M.
- Aston Villa vs Viking en Villa Park a las 2:00 P.M.
- Brujas vs Lens en Jan Breydelstadion a las 2:00 P.M.
- Real Betis vs Feyenoord en La Cartuja de Sevilla a las 2:00 P.M.