CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  21 de octubre de 2026 - 08:19

Champions League: Partidos para miércoles 21 de octubre en la jornada 3

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 21 de octubre en la jornada tres de la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para miércoles 21 de octubre en la jornada 3

Champions League: Partidos para miércoles 21 de octubre en la jornada 3

FOTO / ChatGPT

Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 21 de octubre en la jornada tres de la UEFA Champions League con los horarios de Panamá.

El Real Madrid salta a la cancha para recibir al RB Leipzig y buscar su tercera victoria consecutiva.

Por otra parte, el LASK Linz del panameño Andrés Andrade visita al Sporting CP.

Partidos para hoy en la Champions League

  • Lille vs Galatasaray en el Stade Pierre Mauroy a las 11:45 A.M.
  • Como vs Manchester United en el Giuseppe Sinigaglia a las 11:45 A.M.
  • Bayern Múnich vs Arsenal en el Fußball Arena München a las 2:00 P.M.
  • Real Madrid vs RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
  • Inter vs Shakhtar en Stadio San Siro a las 2:00 P.M.
  • Sporting CP vs LASK Linz en el Estádio José Alvalade a las 2:00 P.M.
  • Aston Villa vs Viking en Villa Park a las 2:00 P.M.
  • Brujas vs Lens en Jan Breydelstadion a las 2:00 P.M.
  • Real Betis vs Feyenoord en La Cartuja de Sevilla a las 2:00 P.M.

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