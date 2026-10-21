Champions League: Real Madrid golea al RB Leipzig en la jornada 3

El Real Madrid venció 4-1 al RB Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Diomande para continuar en la parte alta de la tabla.

Los merengues tuvieron varios cambios en su alineación, los dos centrales Huijsen y Rüdiger, mientras que Eduardo Camavinga y Bernardo Silva en la mitad de la cancha.

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El Real Madrid sigue ganando en Champions

Al minuto 43' en un pase de Fede Valverde por derecha, Arda Güler entró con el remate que tapó el portero pero dejó el rebote y Bernardo Silva estaba atento para definir.

En la segunda parte, los merengues seguían con el ataque y Kylian Mbappé sacó un disparo que parecía iba al arco y Güler la tocó para empujarla y sumar el gol al 52'.

Kylian Mbappé anota de larga distancia para marcar el tercer gol del Real Madrid al 83', pero Gomis descontó al 85' para el Leizipg.

Yan Diomandé puso la cereza en el pastel con un gol al agregado.