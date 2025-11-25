Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Goleadores
- Victor Osimhen (Galatasaray) 6
- Kylian Mbappé (Real Madrid) - 5
- Erling Haaland (Manchester City) 5
- Harry Kane (Bayern Múnich) - 5
- Marcus Rashford (FC Barcelona) 4
- Lautaro Martínez (Inter) 4
- Harvey Barnes (Newcastle) 4
- Anthony Gordon (Newcastle) 4
- Scott McTominay (Napoli) 3
- Dusan Vlahovic (Juventus) - 3
- Luis Díaz (Bayern Múnich) 3
- Igor Paixão (Olympique de Marsella) 3
- Fermín López (FC Barcelona) 3
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund) - 3
- Gorka Guruzeta (Athletic Club) 3
- Leandro Andrade (Qarabag) - 3
- Pierre Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) - 3
- Lazar Samardzic (Atalanta) 2
- Phil Foden (Manchester City) 2
- Nicolò Tresoldi (Club Brujas) 2
- Carlos Forbs (Club Brujas) 2
- Micky van de Ven (Tottenham) 2
- Yunus Akgün (Galatasaray) 2
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 2
- Désiré Doué (PSG) - 2
- Nuno Mendes (PSG) - 2
- Rasmus Hojlund (Napoli) 2
- Marcus Thuram (Inter) - 2
- Denzel Dumfries (Inter) 2
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid) - 2
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) 2
- El Hadji Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) - 2
- Jonathan Burkardt (Frankfurt) 2
- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) - 2
- Mikel Merino (Arsenal) -2
- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 2
- Viktor Gyökeres (Arsenal) - 2
- Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) - 2
- Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) - 2
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 2
- Daniel Svensson (Borussia Dortmund) 2
- Ismael Saibari (PSV) 2
- Dennis Man (PSV) - 2
- Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 2
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) 2
- Aleix García (Bayer Leverkusen) 2
- Virgil van Dijk (Liverpool) - 2
- Nicolas Jackson (Bayern Múnich) 2
- Ferran Torres (FC Barcelona) 2
- Lamine Yamal (FC Barcelona) 2
- Estêvão Willian (Chelsea) 2
- Promise David (Union SG) - 1
- Anouar Ait El Hadj (Union SG) - 1
- Kevin Mac Allister (Union SG) - 1
- Ruben van Bommel (PSV) - 1
- Ricardo Pepi (PSV) - 1
- Couhaib Driouech (PSV) 1
- Leandro Trossard (Arsenal) - 1
- Gabriel Magalhães (Arsenal) - 1
- Enzo Barrenechea (Benfica) - 1
- Vangelis Pavlidis (Benfica) - 1
- Samuel Dahl (Benfica) 1
- Timothy Weah (Olympique Marsella) - 1
- Mason Greenwood (Olympique Marsella) - 1
- Camilo Durán (Qarabag) - 1
- Emmanuel Addai (Qarabag) 1
- Abdellah Zoubir (Qarabag) 1
- Oleksiy Kashchuk (Qarabag) - 1
- Marko Jankovic (Qarabag) -1
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1
- Fábio Silva (Borussia Dortmund) - 1
- Yan Couto (Borussia Dortmund) - 1
- Kenan Yildiz (Juventus) - 1
- Lloyd Kelly (Juventus) - 1
- Lois Openda (Juventus) 1
- Weston McKennie (Juventus) 1
- Jonathan David (Juventus) 1
- Bassi (Bodo/Glimt) - 1
- Fet (Bodo/Glimt) - 1
- Andreas Helmersen - 1
- Marquinhos (PSG) - 1
- Ousmane Dembélé (PSG) - 1
- Willian Pacho (PSG) - 1
- Vitinha (PSG) - 1
- Senny Mayulu (PSG) 1
- Goncalo Ramos (PSG) - 1
- Joao Neves (PSG) 1
- Alexis Mac Allister (Liverpool) 1
- Andrew Robertson (Liverpool) - 1
- Mohamed Salah (Liverpool) - 1
- Hugo Ekitike (Liverpool) 1
- Ibrahima Konaté (Liverpool) 1
- Cody Gackpo (Liverpool) 1
- Dominik Szoboszlai (Liverpool) 1
- Cole Palmer (Chelsea) - 1
- Marc Guiu (Chelsea) 1
- Moisés Caicedo (Chelsea) 1
- Tyrique George (Chelsea) 1
- Alejandro Garnacho (Chelsea) 1
- Liam Delap (Chelsea) 1
- Jordan Larsson (Copenhague) 1
- Viktor Dadason (Copenhague) 1
- Raphael Onyedika (Club Brujas) 1
- Hans Vanaken (Club Brujas) 1
- Mamadou Diakhon (Club Brujas) 1
- Christos Tzolis (Club Brujas) 1
- Christian Kofane (Bayer Leverkusen) 1
- Ansu Fati (Mónaco): 1
- Jordan Teze (Mónaco) 1
- Eric Dier (Mónaco) 1
- Folarin Bolagun (Mónaco) 1
- Can Uzun (Frankfurt) 1
- Ansgar Knauff (Frankfurt) 1
- Rasmus Kristensen (Frankfurt) 1
- Jeremy Doku (Manchester City) 1
- Rayan Cherki (Manchester City) 1
- Bernardo Silva (Manchester City) 1
- Mario Pašalic (Atalanta) 1
- Eduardo Camavinga (Real Madrid) 1
- Brahim Díaz (Real Madrid) 1
- Jude Bellingham (Real Madrid) 1
- Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) 1
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) 1
- Robin Le Normand (Atlético de Madrid) 1
- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 1
- Conor Gallagher (Atlético de Madrid) 1
- Michael Olise (Bayern Múnich) 1
- Raphaël Guerreiro (Bayern Múnich) 1
- Lennart Karl (Bayern Múnich) 1
- Mislav Oršic (Pafos) 1
- Derrick Luckassen (Pafos) 1
- Brennan Johnson (Tottenham) 1
- Wilson Odobert (Tottenham) 1
- Joao Palhinha (Tottenham) 1
- Dan Burn (Newcastle) 1
- Joelinton (Newcastle) 1
- Geroges Mikautadze (Villarreal) 1
- Renato Veiga (Villarreal) 1
- Luis Suarez (Sporting de Lisboa) 1
- Geny Catamo (Sporting Lisboa) 1
- Alisson Santos (Sporting Lisbao) 1
- Ayoub El Kaabi (Olympiacos) 1
- Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán) 1
- Carlos Augusto (Inter de Milán) 1
- Francesco Pio Esposito (Inter de Milán) 1
- Robert Navarro (Athletic) 1
- Wout Weghorst (Ajax) 1
- Gelson Martins (Olimpiacos) 1
- Ross Sykes (Union Saint-Gilloise): 1
- Ofri Arad (Kairat Almaty) 1
Autogoles
Luiz Júnior (Villarreal) - 1
Trevoh Chalobah (Chelsea) - 1
Panfelis Hatzidiakos (Copenhague) 1
Wilfried Singo (Galatasaray) 1
Richard Ríos (Benfica) 1
Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 1
Alessandro Buongiorno (Napoli) 1
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1
Christos Tzolis (Brujas) 1
Jules Kounde (FC Barcelona)