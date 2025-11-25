Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

EN VIVO

Goleadores

  • Victor Osimhen (Galatasaray) 6
  • Kylian Mbappé (Real Madrid) - 5
  • Erling Haaland (Manchester City) 5
  • Harry Kane (Bayern Múnich) - 5
  • Marcus Rashford (FC Barcelona) 4
  • Lautaro Martínez (Inter) 4
  • Harvey Barnes (Newcastle) 4
  • Anthony Gordon (Newcastle) 4
  • Scott McTominay (Napoli) 3
  • Dusan Vlahovic (Juventus) - 3
  • Luis Díaz (Bayern Múnich) 3
  • Igor Paixão (Olympique de Marsella) 3
  • Fermín López (FC Barcelona) 3
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund) - 3
  • Gorka Guruzeta (Athletic Club) 3
  • Leandro Andrade (Qarabag) - 3
  • Pierre Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) - 3
  • Lazar Samardzic (Atalanta) 2
  • Phil Foden (Manchester City) 2
  • Nicolò Tresoldi (Club Brujas) 2
  • Carlos Forbs (Club Brujas) 2
  • Micky van de Ven (Tottenham) 2
  • Yunus Akgün (Galatasaray) 2
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 2
  • Désiré Doué (PSG) - 2
  • Nuno Mendes (PSG) - 2
  • Rasmus Hojlund (Napoli) 2
  • Marcus Thuram (Inter) - 2
  • Denzel Dumfries (Inter) 2
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid) - 2
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid) 2
  • El Hadji Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) - 2
  • Jonathan Burkardt (Frankfurt) 2
  • Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) - 2
  • Mikel Merino (Arsenal) -2
  • Gabriel Martinelli (Arsenal) - 2
  • Viktor Gyökeres (Arsenal) - 2
  • Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) - 2
  • Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) - 2
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 2
  • Daniel Svensson (Borussia Dortmund) 2
  • Ismael Saibari (PSV) 2
  • Dennis Man (PSV) - 2
  • Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 2
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) 2
  • Aleix García (Bayer Leverkusen) 2
  • Virgil van Dijk (Liverpool) - 2
  • Nicolas Jackson (Bayern Múnich) 2
  • Ferran Torres (FC Barcelona) 2
  • Lamine Yamal (FC Barcelona) 2
  • Estêvão Willian (Chelsea) 2
  • Promise David (Union SG) - 1
  • Anouar Ait El Hadj (Union SG) - 1
  • Kevin Mac Allister (Union SG) - 1
  • Ruben van Bommel (PSV) - 1
  • Ricardo Pepi (PSV) - 1
  • Couhaib Driouech (PSV) 1
  • Ricardo Pepi (PSV) 1
  • Leandro Trossard (Arsenal) - 1
  • Gabriel Magalhães (Arsenal) - 1
  • Enzo Barrenechea (Benfica) - 1
  • Vangelis Pavlidis (Benfica) - 1
  • Samuel Dahl (Benfica) 1
  • Leandro Barreiro (Benfica)
  • Timothy Weah (Olympique Marsella) - 1
  • Mason Greenwood (Olympique Marsella) - 1
  • Camilo Durán (Qarabag) - 1
  • Emmanuel Addai (Qarabag) 1
  • Abdellah Zoubir (Qarabag) 1
  • Oleksiy Kashchuk (Qarabag) - 1
  • Marko Jankovic (Qarabag) -1
  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1
  • Fábio Silva (Borussia Dortmund) - 1
  • Yan Couto (Borussia Dortmund) - 1
  • Kenan Yildiz (Juventus) - 1
  • Lloyd Kelly (Juventus) - 1
  • Lois Openda (Juventus) 1
  • Weston McKennie (Juventus) 1
  • Jonathan David (Juventus) 1
  • Bassi (Bodo/Glimt) - 1
  • Fet (Bodo/Glimt) - 1
  • Sondre Brunstad Fet (Bodo / Glimt)
  • Andreas Helmersen - 1
  • Marquinhos (PSG) - 1
  • Ousmane Dembélé (PSG) - 1
  • Willian Pacho (PSG) - 1
  • Vitinha (PSG) - 1
  • Senny Mayulu (PSG) 1vir
  • Goncalo Ramos (PSG) - 1
  • Joao Neves (PSG) 1
  • Alexis Mac Allister (Liverpool) 1
  • Andrew Robertson (Liverpool) - 1
  • Mohamed Salah (Liverpool) - 1
  • Hugo Ekitike (Liverpool) 1
  • Ibrahima Konaté (Liverpool) 1
  • Cody Gackpo (Liverpool) 1
  • Dominik Szoboszlai (Liverpool) 1
  • Cole Palmer (Chelsea) - 1
  • Marc Guiu (Chelsea) 1
  • Moisés Caicedo (Chelsea) 1
  • Tyrique George (Chelsea) 1
  • Alejandro Garnacho (Chelsea) 1
  • Liam Delap (Chelsea) 1
  • Jordan Larsson (Copenhague) 1
  • Viktor Dadason (Copenhague) 1
  • Raphael Onyedika (Club Brujas) 1
  • Hans Vanaken (Club Brujas) 1
  • Mamadou Diakhon (Club Brujas) 1
  • Christos Tzolis (Club Brujas) 1
  • Christian Kofane (Bayer Leverkusen) 1
  • Ansu Fati (Mónaco): 1
  • Jordan Teze (Mónaco) 1
  • Eric Dier (Mónaco) 1
  • Folarin Bolagun (Mónaco) 1
  • Can Uzun (Frankfurt) 1
  • Ansgar Knauff (Frankfurt) 1
  • Rasmus Kristensen (Frankfurt) 1
  • Jeremy Doku (Manchester City) 1
  • Rayan Cherki (Manchester City) 1
  • Bernardo Silva (Manchester City) 1
  • Mario Pašalic (Atalanta) 1
  • Eduardo Camavinga (Real Madrid) 1
  • Brahim Díaz (Real Madrid) 1
  • Jude Bellingham (Real Madrid) 1
  • Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) 1
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) 1
  • Robin Le Normand (Atlético de Madrid) 1
  • Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 1
  • Conor Gallagher (Atlético de Madrid) 1
  • Michael Olise (Bayern Múnich) 1
  • Raphaël Guerreiro (Bayern Múnich) 1
  • Lennart Karl (Bayern Múnich) 1
  • Mislav Oršic (Pafos) 1
  • Derrick Luckassen (Pafos) 1
  • Brennan Johnson (Tottenham) 1
  • Wilson Odobert (Tottenham) 1
  • Joao Palhinha (Tottenham) 1
  • Nick Woltemade (Newcastle)
  • Dan Burn (Newcastle) 1
  • Joelinton (Newcastle) 1
  • Geroges Mikautadze (Villarreal) 1
  • Renato Veiga (Villarreal) 1
  • Luis Suarez (Sporting de Lisboa) 1
  • Maximiliano Araujo (Sporting de Lisboa1)
  • Geny Catamo (Sporting Lisboa) 1
  • Alisson Santos (Sporting Lisbao) 1
  • Ayoub El Kaabi (Olympiacos) 1
  • Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán) 1
  • Carlos Augusto (Inter de Milán) 1
  • Francesco Pio Esposito (Inter de Milán) 1
  • Robert Navarro (Athletic) 1
  • Wout Weghorst (Ajax) 1
  • Gelson Martins (Olimpiacos) 1
  • Ross Sykes (Union Saint-Gilloise): 1
  • Ofri Arad (Kairat Almaty) 1
  • Promise David (Union Saint-Gilloise)
  • Ole Didrik Blomberg (Bodo Glimt)
  • Samy Mmaee (Napoli)

Autogoles

Luiz Júnior (Villarreal) - 1

Trevoh Chalobah (Chelsea) - 1

Panfelis Hatzidiakos (Copenhague) 1

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Wilfried Singo (Galatasaray) 1

Richard Ríos (Benfica) 1

Jostein Gundersen (Bodo/Glimt) 1

Alessandro Buongiorno (Napoli) 1

Waldemar Anton (Borussia Dortmund) 1

Christos Tzolis (Brujas) 1

Jules Kounde (FC Barcelona)

