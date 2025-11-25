Champions League: EN VIVO tabla de posiciones jornada 5

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
- Bayern Múnich 12
- Arsenal - 12
- Inter - 12
- Chelsea- 10
- Borussia Dortmund - 10
- Manchester City - 10
- PSG - 9
- Newcastle - 9
- Real Madrid - 9
- Liverpool 9
- Galatasaray 9
- Tottenham - 8
- Bayer Leverkusen - 8
- Sporting Lisboa - 7
- FC Barcelona - 7
- Qarabag - 7
- Atalanta - 7
- Napoli - 7
- Olympique de Marsella - 6
- Atlético de Madrid - 6
- Juventus - 6
- Union Saint-Gilloise - 6
- PSV - 5
- Mónaco - 5
- Pafos - 5
- Club Brujas - 4
- Frankfurt - 4
- Athletic - 4
- Benfica - 3
- Slavia Praga - 3
- Bodo / Glimt - 2
- Slava Praga - 2
- Olympiacos - 2
- Villarreal - 1
- Copenhague -1
- Kairat Almaty - 1
- Ajax - 0