Champions League: EN VIVO tabla de posiciones jornada 5

Sigue a continuación la tabla de posiciones de la jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League.

La fase liga de la UEFA Champions League continua, esta vez con su jornada 5, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  • Bayern Múnich 12
  • Arsenal - 12
  • Inter - 12
  • Chelsea- 10
  • Borussia Dortmund - 10
  • Manchester City - 10
  • PSG - 9
  • Newcastle - 9
  • Real Madrid - 9
  • Liverpool 9
  • Galatasaray 9
  • Tottenham - 8
  • Bayer Leverkusen - 8
  • Sporting Lisboa - 7
  • FC Barcelona - 7
  • Qarabag - 7
  • Atalanta - 7
  • Napoli - 7
  • Olympique de Marsella - 6
  • Atlético de Madrid - 6
  • Juventus - 6
  • Union Saint-Gilloise - 6
  • PSV - 5
  • Mónaco - 5
  • Pafos - 5
  • Club Brujas - 4
  • Frankfurt - 4
  • Athletic - 4
  • Benfica - 3
  • Slavia Praga - 3
  • Bodo / Glimt - 2
  • Slava Praga - 2
  • Olympiacos - 2
  • Villarreal - 1
  • Copenhague -1
  • Kairat Almaty - 1
  • Ajax - 0

