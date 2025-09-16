EN VIVO

CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones de la fase de liga

Repasa EN VIVO cómo marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Union SG - 3
  2. Arsenal - 3
  3. Athletic Club - 0
  4. Ajax - 0
  5. Atalanta - 0
  6. Atlético de Madrid - 0
  7. Borussia Dortmund - 0
  8. FC Barcelona - 0
  9. Bayern Múnich
  10. Benfica - 0
  11. Bodo / Glimt - 0
  12. Chelsea - 0
  13. Club Brujas - 0
  14. Copenhage - 0
  15. Eintracht Frankfurt - 0
  16. Galatasay - 0
  17. Inter - 0
  18. Juventus - 0
  19. Kairat Almaty - 0
  20. Bayer Leverkusen - 0
  21. Liverpool - 0
  22. Manchester City - 0
  23. Olympique Marsella - 0
  24. Mónaco - 0
  25. Napoli - 0
  26. Newcastle - 0
  27. Olympiacos - 0
  28. Pafos - 0
  29. PSG - 0
  30. PSV - 0
  31. Qarabag - 0
  32. Real Madrid - 0
  33. Slavia Praha - 0
  34. Sporting CP - 0
  35. Tottenham - 0
  36. Villarreal - 0

