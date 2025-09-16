- Union SG - 3
- Arsenal - 3
- Athletic Club - 0
- Ajax - 0
- Atalanta - 0
- Atlético de Madrid - 0
- Borussia Dortmund - 0
- FC Barcelona - 0
- Bayern Múnich
- Benfica - 0
- Bodo / Glimt - 0
- Chelsea - 0
- Club Brujas - 0
- Copenhage - 0
- Eintracht Frankfurt - 0
- Galatasay - 0
- Inter - 0
- Juventus - 0
- Kairat Almaty - 0
- Bayer Leverkusen - 0
- Liverpool - 0
- Manchester City - 0
- Olympique Marsella - 0
- Mónaco - 0
- Napoli - 0
- Newcastle - 0
- Olympiacos - 0
- Pafos - 0
- PSG - 0
- PSV - 0
- Qarabag - 0
- Real Madrid - 0
- Slavia Praha - 0
- Sporting CP - 0
- Tottenham - 0
- Villarreal - 0
Champions League: EN VIVO tabla de posiciones de la fase de liga
Repasa EN VIVO cómo marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
