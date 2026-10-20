UCL Champions League -  20 de octubre de 2026 - 15:57

El PSG le quita el invicto al FC Barcelona y demuestra porque es el campeón

El PSG recibió al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes en la tercera jornada de la Champions League.

PSG vs FC Barcelona

PSG vs FC Barcelona

EFE
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El PSG le ganó la partida al FC Barcelona 4-2 en el duelo de la jornada 3 de la fase liga de la UEFA Champions League en una noche donde se lució el equipo de Luis Enrique

Los parisinos perdieron al minuto 20' a su goleador Ousmane Dembéle por una lesión y en su lugar ingresó Ferran Torres, minutos después al 25' se lesionó Dani Olmo e ingresó Fermín.

El PSG le gana la partida al FC Barcelona

El PSG abrió el marcador al minuto 38' con gol de Desiré Doué en una gran jugada individual para darle tranquilidad a su fanaticada y dejarlo así en la primera parte.

Los blaugranas empataron en la segunda parte con gol de Xavi Espart al 55'.

Al 72' en un tiro de esquina apareció de cabeza Lucas Hernández para anotar de cabeza el segundo tanto del PSG con asistencia de Doué.

Al 79' Lamine Yamal finalmente apareció en el duelo y marcó el empate con disparo para marcar el empate. Pero enseguidal al 81' Vitinha marca el tercero con un desvío defensivo que le permitió sacar un remate directo.

Fabian Ruiz marcó el cuarto gol para el PSG en un gran pase de Hakimi que solo la empujó.

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