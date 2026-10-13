Lask Linz vs Liverpool: Fecha, hora y dónde ver a Andrés Andrade en Champions

El defensor panameño Andrés Andrade jugará este miércoles con el Lask Linz ante el Liverpool en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League temporada 2026-2027.
El Lask cayó 1-0 ante el Atenas en la jornada 1 en Grecia y el Liverpool si pudo sumar puntos al vencer 2-1 al Atlético de Madrid en Anfiedl.
Fecha, hora y dónde ver al Lask Linz de Andrade ante el Liverpool en Champions}
- Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2026
- Hora: 11:45 am
- Lugar: Raiffeisen Arena
- Dónde seguir: Pendientes a RPCTV.com y a las redes sociales de Deportes RPC.