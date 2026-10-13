Lask Linz vs Liverpool: Fecha, hora y dónde ver a Andrés Andrade en Champions

El defensor panameño Andrés Andrade jugará este miércoles con el Lask Linz ante el Liverpool en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League temporada 2026-2027.

Andrés Andrade que regresó después de una lesión que no le permitió ir a la Gira en Asia con la selección de Panamá, fue titular este fin de semana en la liga austriaca.

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