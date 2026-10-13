UCL Champions League -  13 de octubre de 2026 - 11:51

Lask Linz vs Liverpool: Fecha, hora y dónde ver a Andrés Andrade en Champions

El Lask Linz de Andrés Andrade recibirá al Liverpool en la segunda jornada de fase liga de Champions League.

Lask Linz vs Liverpool: Fecha

Lask Linz vs Liverpool: Fecha, hora y dónde ver a Andrés Andrade en Champions

El defensor panameño Andrés Andrade jugará este miércoles con el Lask Linz ante el Liverpool en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League temporada 2026-2027.

Andrés Andrade que regresó después de una lesión que no le permitió ir a la Gira en Asia con la selección de Panamá, fue titular este fin de semana en la liga austriaca.

El Lask cayó 1-0 ante el Atenas en la jornada 1 en Grecia y el Liverpool si pudo sumar puntos al vencer 2-1 al Atlético de Madrid en Anfiedl.

Fecha, hora y dónde ver al Lask Linz de Andrade ante el Liverpool en Champions}

  • Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2026
  • Hora: 11:45 am
  • Lugar: Raiffeisen Arena
  • Dónde seguir: Pendientes a RPCTV.com y a las redes sociales de Deportes RPC.
En esta nota:
Seguir leyendo

Slovan Bratislava vs Stuttgart: Fecha, hora y dónde ver en vivo a "Fulo" y "Blaki" en Champions League

Champions League: Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a la AS Roma

Champions League: Partidos para hoy martes 13 de octubre

Recomendadas

Últimas noticias