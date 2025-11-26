EN VIVO

CHAMPIONS LEAGUE

Olympiacos vs Real Madrid, EN VIVO en la jornada de la Champions League

Olympiacos vs Real Madrid

Olympiacos vs Real Madrid, EN VIVO en la jornada de la Champions League

FOTO: EFE
Champions League - 

Sigue el minuto a minuto del partido entre Olympiacos y Real Madrid en la fase liga de la Champions League.

El Olympiacos recibe al Real Madrid en la jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League desde el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo en Grecia.

Live Blog Post

Entrada en calor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1993767290215780847&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El equipo local

La llegada de los jugadores del Olympiacos FC a su casa para un interesante partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olympiacosfc/status/1993763449755631843?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La llegada de los jugadores

El Real Madrid se encuentra en el estadio rival para el duelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1993758684736860360?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación de Olympiacos

Así salen los locales para el duelo de Champions League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olympiacosfc/status/1993755459585757303?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El XI "merengue"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1993751294071493083&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El escenario listo para el Olympiacos vs Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1993745316978585805&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Partidos para hoy miércoles 26 de noviembre

Champions League: Real Madrid viaja a Grecia sin Thibaut Courtois y Dean Huijsen

Champions League: Partidos para la jornada 5 de la fase de liga

Recomendadas

Últimas noticias