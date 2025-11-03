EN VIVO

Mundial Sub-17 Qatar 2025: EN VIVO Tabla de goleadores del torneo

Copa Mundial de Fútbol Sub 17 - 

Repasa cómo marcha la tabla de goleadores de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025 donde participan 48 selecciones.

Tabla de goleadores del Mundial Sub-17 Qatar 2025

  • Wassim Slama (Túnez) 2
  • Fedi Tayechi (Túnez) 2
  • Anisio Cabral (Portugal) 2
  • José Neto (Portugal) 1
  • Mauro Furtado (Portugal) 1
  • Mateus Mide (Portugal) 1
  • Stevan Manuel (Portugal) 1
  • Saifedin Haj Abdallah (Túnez) 1
  • Anisse Saidi (Túnez) 1
  • Shaun Els (Sudáfrica) 1
  • Neo Bohloko (Sudáfrica) 1
  • Emile Witbooi (Sudáfrica) 1
  • Jesús Maraude (Bolivia) 1
  • Nick Bennette (Costa Rica) 1
  • Mayed Adel (Emiratos Árabe Unidos) 1
  • Daigo Hirashima (Japón) 1
  • Taiga Seguchi (Japón) 1
  • Felipe Esquivel (Argentina) 1
  • Facundo Jainikoski (Argentina) 1
  • Ramiro Tulian (Argentina) 1
  • Stan Naert (Bélgica) 1
  • Arthur De Kimpe (Bélgica) 1
  • Samuele Inacio (Italia) 1
  • Ezekiel Wamowe (Nueva Caledonia) 1

