Mundial Sub-17 Qatar 2025: EN VIVO Tabla de goleadores del torneo

Tabla de goleadores del Mundial Sub-17 Qatar 2025
- Wassim Slama (Túnez) 2
- Fedi Tayechi (Túnez) 2
- Anisio Cabral (Portugal) 2
- José Neto (Portugal) 1
- Mauro Furtado (Portugal) 1
- Mateus Mide (Portugal) 1
- Stevan Manuel (Portugal) 1
- Saifedin Haj Abdallah (Túnez) 1
- Anisse Saidi (Túnez) 1
- Shaun Els (Sudáfrica) 1
- Neo Bohloko (Sudáfrica) 1
- Emile Witbooi (Sudáfrica) 1
- Jesús Maraude (Bolivia) 1
- Nick Bennette (Costa Rica) 1
- Mayed Adel (Emiratos Árabe Unidos) 1
- Daigo Hirashima (Japón) 1
- Taiga Seguchi (Japón) 1
- Felipe Esquivel (Argentina) 1
- Facundo Jainikoski (Argentina) 1
- Ramiro Tulian (Argentina) 1
- Stan Naert (Bélgica) 1
- Arthur De Kimpe (Bélgica) 1
- Samuele Inacio (Italia) 1
- Ezekiel Wamowe (Nueva Caledonia) 1