Ignacio Quintana: "Costa Rica fue superior por el entrenamiento invisible"

"Fueron mejores, pero no hay tanta diferencia en lo futbolístico, esto no es solo talento. Hay que hacer entrenamiento invisible, mejorar hábitos, no hay excusas y no nos vamos a parar como víctimas", confirmó el técnico luego de que Panamá cayera 3-0 ante Costa Rica en el primer partido de ambos en el Premundial Femenino de Concacaf W.