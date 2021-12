Lewandowski le responde a Messi tras discurso en gala del Balón de Oro

Este lunes han salido a la luz unas declaraciones de Robert Lewandowski a Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym y que a su vez el Diario Olé de Argentina consiguió traducir con la traductora Sonja Magdalena Güento.

"Quisiera que sea una declaración sincera y copada de un gran jugador y no solo una declaración, que no sean puras palabras. Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo", comentó el polaco.

"Estás tan cerca y estás disputando el puesto con un jugador tan grande y tan genial como Messi, y después te llegan los comentarios que te merecías el premio… Obviamente yo respeto cómo juega Messi, lo que él logró y el nivel que tiene, pero el solo hecho de poder estar disputando el puesto con él es para mí un indicador de mi propio nivel. Obviamente yo lo aprecio, me pone muy orgulloso, pero bien adentro sentí una tristeza que no fue de un día o dos sino bastante más y estoy contento que no nos tocó un partido en la semana en este tiempo. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho", agregó Lewandowski.